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Cronaca | 13 giugno 2026, 23:36

Dodicenne ferito durante un’escursione in Val Grande, recuperato dai Vigili del Fuoco

Il ragazzo si è infortunato a un dito in località Monte Mottac, nel comune di Trontano. Necessario l’intervento dell’elicottero del Reparto Volo di Malpensa

Dodicenne ferito durante un’escursione in Val Grande, recuperato dai Vigili del Fuoco

Nella serata del 13 giugno, intorno alle 20, i Vigili del Fuoco del VCO sono intervenuti nel territorio comunale di Trontano, in località Monte Mottac, all’interno del Parco della Val Grande, per soccorrere un ragazzo di 12 anni rimasto ferito durante un’escursione.

La richiesta di aiuto è stata inoltrata tramite un dispositivo di localizzazione Garmin. Il giovane si trovava in compagnia di un gruppo di coetanei e di alcuni accompagnatori adulti quando ha riportato un infortunio a un dito.

Vista la posizione impervia dell’area, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa. Il dodicenne, insieme a uno degli accompagnatori, è stato recuperato dall’equipaggio e trasportato in sicurezza al campo sportivo di Premosello-Chiovenda.

Una volta a terra, entrambi sono stati affidati al personale sanitario del 118, che ha effettuato le prime valutazioni e disposto il successivo trasferimento del minore al DEA di Verbania per gli accertamenti e le cure necessarie.

Alle operazioni di soccorso hanno collaborato anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Carabinieri Forestali del Parco.

Redazione

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