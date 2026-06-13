Escursionista disperso nei boschi di Macugnaga: salvato con l’elicottero dei Vigili del Fuoco

Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi a Macugnaga, dove un escursionista è stato recuperato insieme al proprio cane dopo essere rimasto bloccato in una zona particolarmente impervia.

L'allarme è scattato intorno alle 16.30. L'uomo stava percorrendo il sentiero che dal Lago Secco conduce verso l'abitato di Macugnaga quando, per cause legate probabilmente alla difficoltà del percorso, ha perso l'orientamento finendo in un'area scoscesa dalla quale non riusciva più a proseguire in sicurezza.

Vista la complessità dell'intervento, sul posto è stato inviato l'elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa. Dopo aver individuato l'escursionista e il suo cane, l'equipaggio ha effettuato il recupero e il successivo trasporto in sicurezza fino alla frazione di Pecetto.

Fortunatamente l'uomo era in buone condizioni di salute e non ha avuto bisogno di assistenza medica, potendo fare rientro autonomamente alla propria abitazione.

Alle operazioni di ricerca e soccorso hanno collaborato anche i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), che hanno contribuito alla positiva conclusione dell'intervento.