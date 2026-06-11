Truffava anziane fingendosi carabiniere: arrestato un 48enne

I Carabinieri della Compagnia di Verbania hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 48 anni, originario della provincia di Napoli, gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni di due donne di 87 e 94 anni.

A seguito di numerose segnalazioni al 112, i militari hanno ricostruito il modus operandi dei truffatori: le vittime venivano contattate telefonicamente da sedicenti appartenenti delle Forze dell'Ordine che le accusavano del noleggio di un'auto usata per una rapina. Poco dopo, un complice si presentava a casa delle anziane con la scusa di dover "verificare" se tra i loro beni vi fosse refurtiva, riuscendo così a rubare contanti e preziosi.

Grazie a un rapido dispiegamento di pattuglie, i Carabinieri hanno intercettato l'auto del presunto truffatore. A bordo sono stati rinvenuti circa 700 euro in contanti, 260 grammi di gioielli in oro, 180 grammi di oggetti in argento e 9 orologi di pregio. Il bottino è stato interamente riconosciuto e restituito alle due legittime proprietarie, che avevano sporto denuncia poco prima. L'arrestato è stato condotto presso il carcere di Verbania a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (Si precisa che, in attesa di giudizio definitivo, vige la presunzione di innocenza).

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania rinnova l'invito a prestare la massima attenzione: nessun appartenente all'Arma o ad altra Forza di Polizia è autorizzato a recarsi a domicilio per richiedere la consegna o il controllo di denaro e gioielli.

In caso di telefonate sospette da parte di finti poliziotti, carabinieri o avvocati, il consiglio è di:

· Interrompere immediatamente la comunicazione.

· Contattare senza esitazione il Numero Unico di Emergenza 112.