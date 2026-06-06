Aggredisce i gestori di un bar e poi i carabinieri: 18enne arrestato a Domodossola

La scorsa notte i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Domodossola hanno arrestato un 18enne, di origini ucraine, residente in città per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I disordini sono iniziati intorno all’una di notte quando l’equipaggio è intervenuto in supporto ai colleghi della stazione di Crevoladossola e del commissariato di Domodossola, impegnati a placare un gruppo di giovani che aveva aggredito i titolari di un bar del centro. Tra i ragazzi, il 18enne si è subito distinto per un atteggiamento particolarmente aggressivo e per l’evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici.

Riportata la calma, il gruppo è stato invitato a fare rientro nelle rispettive abitazioni. Dopo qualche minuto, la pattuglia del radiomobile è transitata nuovamente nella stessa via per assicurarsi che i ragazzi si fossero effettivamente allontanati. Alla vista dei militari il 18enne, che non aveva raccolto l’invito, si è scagliato subito contro di loro, prima verbalmente, coprendoli di insulti e sfidandoli ad arrestarlo, poi, quando i carabinieri si sono avvicinati per riportarlo alla calma e invitarlo ad abbassare i toni, ha aggredito uno di loro mettendogli le mani al collo e strattonandolo.

Grazie anche all’immediato intervento del collega il giovane è stato immobilizzato ed ammanettato. Durante queste concitate fasi due militari sono rimasti lievemente contusi e sono stati refertati presso il locale Dea. Il 18enne è stato successivamente portato in caserma a Domodossola e dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per poi essere trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.