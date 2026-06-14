Tornano le visite guidate alle centrali dell'Ossola

Tornano le escursioni guidate alle centrali Enel Green Power dell’Ossola, a cura dell’ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola. Si riparte mercoledì 1° luglio con una visita alla centrale di Ponte Formazza, intitolata a Giacinto Motta e realizzata tra il 1933 e il 1941 dalla società Edison. Utilizza le acque dell'alto bacino del fiume Toce e viene alimentata da tre derivazioni differenti.

Le visite si dividono in due turni, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle14.30 alle 16.30, con punto di ritrovo di fronte al cancello principale della centrale. È richiesta la prenotazione tramite l’apposito link.