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Viabilità e trasporti | 15 maggio 2026, 10:25

Nuove chiusure sulla SS659: lavori notturni nella galleria “Le Casse”

Dal 18 al 23 maggio stop al traffico a Formazza per interventi di manutenzione degli impianti tecnologici

Nuove chiusure sulla SS659: lavori notturni nella galleria “Le Casse”

Ancora chiusure sulla strada statale 659 della Valle Antigorio e Val Formazza, in particolare per quanto riguarda la galleria “Le Casse” nel comune di Formazza. Anas comunica infatti che, a causa di lavori di manutenzione agli impianti tecnologici all’interno della galleria, il tratto stradale sarà chiuso al traffico in orario notturno. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra il km 27+500 e il km 30+500, su tutte le corsie, dal 18 al 23 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo.

l.b.

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