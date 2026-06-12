But Formazza 2026, cresce l'attesa: già quasi 400 iscritti da 12 Paesi

Manca un mese a But Formazza 2026 e cresce l'attesa per uno degli appuntamenti più attesi del trail running nelle Alpi Lepontine. La manifestazione, organizzata da Formazza Event Asd, si svolgerà l'11 luglio negli spettacolari scenari dell'Alta Val Formazza, nel nord del Piemonte, confermando il forte richiamo di una gara che unisce sport, natura e tradizioni alpine.

I numeri delle iscrizioni testimoniano il crescente successo dell'evento: sono già quasi 400 gli atleti registrati, provenienti da 12 nazioni diverse. Oltre all'Italia, saranno rappresentati Algeria, Belgio, Croazia, Gran Bretagna, Grecia, Olanda, Perù, Romania, Svizzera, Ungheria e Stati Uniti. Anche la partecipazione nazionale si conferma ampia, con atleti provenienti da dieci regioni italiane: Piemonte, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Trentino-Alto Adige e Veneto.

L'edizione 2026 sarà inoltre ancora più legata alla cultura Walser, a sottolineare il profondo rapporto con il popolo che ha segnato la storia e lo sviluppo delle Alpi Centrali.

I partecipanti potranno scegliere tra quattro percorsi. La Bettelmatt Walser Ultra propone un tracciato di circa 57 chilometri con 3.436 metri di dislivello positivo, attraversando luoghi iconici come il Rifugio 3A, situato a quasi 3.000 metri di quota, e i laghi Vannino, Morasco, Sabbione, Toggia e Castel. La Bettelmatt Walser Marathon si sviluppa invece su circa 44 chilometri con 2.745 metri di dislivello positivo, seguendo la prima parte del percorso lungo fino al Rifugio 3A. La Bettelmatt Walser Race offre 24 chilometri e 1.320 metri di dislivello positivo, con passaggi suggestivi al Passo Nefelgiù e alla Cascata del Toce. Infine la Bettelmatt Walser Mini, lunga 6 chilometri e con circa 200 metri di dislivello, è pensata per i più giovani e per chi desidera vivere l'esperienza in modo più accessibile.

Qualunque sia la distanza scelta, il filo conduttore resta quello delle "Emozioni ad Alta Quota", marchio distintivo di una manifestazione che valorizza le straordinarie bellezze naturali della valle.

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è anche il debutto del But Warmup, in programma il 3 luglio. La corsa, organizzata da Formazza Event in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Domodossola e l'unità territoriale di Formazza, si svilupperà lungo un percorso di 8 chilometri sulle strade della piana di Formazza. L'iniziativa rappresenterà non solo un'occasione di allenamento per gli atleti, ma anche un importante banco di prova per organizzatori e volontari in vista dell'evento principale dell'11 luglio.