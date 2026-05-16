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Viabilità e trasporti | 16 maggio 2026, 18:28

Formazza, un’altra estate senza la strada delle Casse

Dopo tanti anni, il comune è ancora in attesa. Il sindaco:"Tempi biblici"

Formazza, un’altra estate senza la strada delle Casse

Non solo la strada della Roccette. Il comune di Formazza deve fare i conti con le lungaggini imposte da Anas anche per un altro tratto di strada su cui chiede di intervenire dal lontano 2011: quello delle Casse. E alle porte un’altra estate che trascorrerà senza che nulla si sia mosso.

Il vecchio collegamento che portava a Formazza, diventato secondario con l’apertura dell’omonima galleria, dovrebbe essere riaperto come via di accesso per escursionisti e biciclette, ma anche per offrire una via alternativa ed evitare così il totale isolamento dell’alta valle in caso di maltempo. “Nel frattempo - le parole del sindaco Bruna Papa - la strada è ammalorata e necessiterebbe di interventi di riqualificazione. Nei mesi scorsi il progetto sembra aver ripreso vita, ma anche in questo caso dobbiamo sottostare ai tempi biblici di Anas”.

Letizia Bonardi

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