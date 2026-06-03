Strada delle Roccette ancora senza paravalanghe: e i tempi continuano ad allungarsi

Sembra non avere fine la “telenovela” della realizzazione di un paravalanghe lungo la strada delle Roccette, Val Formazza: una strada che, a causa del pericolo valanghe, deve essere chiusa ad ogni nevicata, isolando di fatto l’alta valle. La soluzione sarebbe la costruzione di un paravalanghe, in un tratto di appena 400 metri, ma che sembra sempre più un miraggio.

Nonostante le (ennesime) promesse da parte di Anas e della regione Piemonte strappate dal comune di Formazza durante un incontro avvenuto in provincia nel mese di gennaio, i tempi per la progettazione sembrano allungarsi. “Abbiamo da poco scoperto - spiega il sindaco di Formazza Bruna Papa - che i lavori non sono più inseriti nel programma quinquennale delle opere della regione. Se qualche mese fa sembrava che qualcosa si stesse muovendo, ora dobbiamo nuovamente aspettare che il progetto venta reinserito nel piano, per poter poi accedere ai fondi e al progetto da mettere a bando. Di conseguenza, ovviamente, i tempi si allungheranno ulteriormente”.