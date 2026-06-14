Dipalma e Mometti trionfano al 62° Rally Valli Ossolane FOTO

Giuseppe Dipalma e Roberto Mometti hanno conquistato il 62° Rally Valli Ossolane al volante della Skoda Fabia RS Rally2, confermando la leadership costruita nel corso della giornata grazie soprattutto ai due passaggi sulla Cannobina.

Nell'ultima prova speciale il miglior tempo è stato firmato da Marco Signor e Daniele Michi su Toyota Yaris Rally2, ma il risultato non è bastato per mettere in discussione il primato di De Palma e Mometti, che hanno chiuso la gara in 59'16"5.

Sul podio finale salgono Signor-Michi, secondi a 29"8, e Corrado Pinzano con Mauro Turati, terzi a 36"8. Quarta posizione per Davide Caffoni e Mauro Grossi, seguiti da Mattia Pizio e Paolo Tozzini.

Una vittoria netta e meritata per De Palma e Mometti, protagonisti di una gara condotta con autorevolezza dall'inizio alla fine.