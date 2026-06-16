Luca Pizzi e Lara Torgano vincono il memorial Bonacci (FOTO)

Luca Pizzi si è aggiudicato la V edizione del Memorial Mario Bonacci, gara di corsa in montagna che si è svolta domenica sulle pendici del Fornalino, a Cheggio, sopra Antrona.
Pizzi ha coperto il tracciato in 52’40”. Dietro di lui, Giampaolo Maccagno con 54’09’’, poi Andrea Minichiello in 55’24”, quindi Luca Sgrò a 55’57” e Lorenzo Pavesi in 57’38”.
Tra le donne successo di Lara Torgano in 1h 01’12”, davanti a Francesca Scarlini in 1h 08’08”, Veronica Barba in 1h 17’12” e Alice Bottagisio in 1h 17’47”.