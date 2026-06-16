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Sport | 16 giugno 2026, 14:05

Luca Pizzi e Lara Torgano vincono il memorial Bonacci (FOTO)

La gara era in programma domenica sulle pendici del Fornalino, in valle Antrona

Le premiazioni del memorial Bonacci (foto Marco Bertolacci)

Le premiazioni del memorial Bonacci (foto Marco Bertolacci)

Luca Pizzi si è aggiudicato la V edizione del Memorial Mario Bonacci, gara di corsa in montagna che si è svolta domenica sulle pendici del Fornalino, a Cheggio, sopra Antrona.

Pizzi ha coperto il tracciato in 52’40”. Dietro di lui, Giampaolo Maccagno con 54’09’’, poi Andrea Minichiello in 55’24”, quindi Luca Sgrò a 55’57” e Lorenzo Pavesi in 57’38”.

Tra le donne successo di Lara Torgano in 1h 01’12”, davanti a Francesca Scarlini  in 1h 08’08”, Veronica Barba in 1h 17’12” e Alice Bottagisio in 1h 17’47”.

re.ba.

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