Alla Biblioteca Contini tornano “Coccole e filastrocche” per i più piccoli

Una mattinata all'insegna della scoperta, della condivisione e della lettura fin dalla più tenera età. Sabato 20 giugno alle 10.30 la Biblioteca Contini di Domodossola ospiterà un nuovo appuntamento con “Coccole e filastrocche”, l'iniziativa dedicata ai bambini da 0 a 24 mesi e ai loro genitori.

L'incontro proporrà letture interattive, filastrocche, canti e momenti di gioco pensati per coinvolgere i più piccoli in un ambiente accogliente e stimolante. Un'occasione per trascorrere un'ora serena insieme ai propri figli, lasciandosi contagiare dalla spontaneità e dall'allegria dei bambini e scoprendo quanto il contatto con i libri possa essere importante sin dai primi mesi di vita.

L'iniziativa rientra nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia “Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia”, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il progetto promuove la lettura condivisa come strumento di crescita, relazione e sviluppo delle capacità cognitive ed emotive dei bambini.

Per garantire la migliore accoglienza possibile e dedicare a ogni partecipante la giusta attenzione, è richiesta la prenotazione attraverso il sito www.culturapercrescerevco.it, nella sezione dedicata agli appuntamenti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Contini al numero 0324 242232. Un invito rivolto a mamme, papà e neo-genitori per avvicinare i più piccoli al piacere delle storie e della fantasia, perché non è mai troppo presto per iniziare a leggere.