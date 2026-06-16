Al Mercà da Dom si torna a fare la spesa in abito tradizionale

Sabato 20 giugno il mercato di Domodossola sarà animato dai colori e dalle tradizioni delle vallate ossolane grazie a una nuova edizione del "Mercà da Dom", l'iniziativa promossa dalla Pro Loco che invita cittadini e gruppi folkloristici a partecipare alla giornata indossando il proprio abito tradizionale.

L'appuntamento vuole ricordare il ruolo che per secoli il mercato domese ha avuto per l'intero territorio. Domodossola era infatti il principale punto di riferimento commerciale delle valli, luogo dove si incontravano persone provenienti dai diversi paesi per vendere i prodotti della terra e acquistare merci di ogni genere.

"Domodossola è da sempre il cuore commerciale delle nostre valli. Il mercato era importantissimo per il territorio: dai paesi si raggiungeva piazza Mercato per vendere i prodotti della terra ed acquistare tessuti, spezie e manufatti - spiega la presidente della Pro Loco, Vanda Cecchetti - da alcuni anni portiamo avanti questa rievocazione coinvolgendo i gruppi in costume del territorio. Vogliamo ricordare l'importanza del nostro mercato, proponendo ai gruppi in costume dei paesi vicini di vestire i propri abiti della tradizione e venire a Domo a fare i loro acquisti".

L'invito, però, non è rivolto soltanto alle associazioni. La partecipazione è aperta a chiunque conservi un abito tradizionale e desideri indossarlo per l'occasione. "Abbiamo pensato di allargare l'invito a chiunque possieda un abito tradizionale. Ci sembra bello offrire anche a chi non è parte di un gruppo la possibilità di vestire, con orgoglio, la propria storia".

Non è richiesta alcuna iscrizione. "Non occorre prenotazione. Basta vestire l'abito che sta chiuso nell'armadio ed uscire" sottolinea la presidente.

La partecipazione si svilupperà liberamente tra le bancarelle del mercato per tutta la mattinata. Il punto di riferimento per i partecipanti sarà piazza Rovereto, dove alle 12 è previsto il ritrovo comune.

Un'occasione per valorizzare il patrimonio culturale delle vallate ossolane e riportare nel centro cittadino un'immagine che per generazioni ha caratterizzato le giornate di mercato, quando gli abitanti dei paesi raggiungevano Domodossola per gli acquisti e gli scambi commerciali che animavano la vita del territorio.