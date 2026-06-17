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Eventi | 17 giugno 2026, 10:30

"L'arte dei muretti a secco": un incontro per riscoprire il patrimonio ossolano

Appuntamento questa sera alle 17.30 in Cappella Mellerio a Domodossola

&quot;L'arte dei muretti a secco&quot;: un incontro per riscoprire il patrimonio ossolano

Il 17 giugno alle 17.30 la Cappella Mellerio di Domodossola ospita l’incontro “L’arte dei muretti a secco: patrimonio e risorsa”, dedicato alla riscoperta dei terrazzamenti e delle antiche tecniche costruttive che hanno modellato il paesaggio ossolano.

L’iniziativa, promossa da Fondazione Canova, Terra Viva, Lions Club Domodossola e altre realtà locali, propone un dialogo tra esperti e appassionati del territorio:

Maurizio Cesprini (Fondazione Canova) illustrerà il valore paesaggistico e le tecniche costruttive dei terrazzamenti; Ivano De Negri (Associazione Fondiaria Terra Viva) racconterà l’esperienza di recupero dei terrazzamenti in Valle Antrona, esempio virtuoso di tutela ambientale; Valeria Tantardini (Erboristeria Tantardini) guiderà alla scoperta delle erbe dei terrazzamenti, un patrimonio botanico spesso dimenticato.

A chiudere la serata, un aperitivo a tema curato dallo chef Diego Rondolini.

l.b.

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