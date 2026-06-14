Karmageddon pronto a tornare a Domobianca365 per la quinta edizione

Manca meno di un mese alla quinta edizione di Karmageddon, il festival di musica elettronica che sabato 11 luglio tornerà ad animare l’area Lusentino di Domobianca365.

Nato dall’iniziativa di un gruppo di amici e organizzato dall’Associazione Kulturale Karma, il progetto è cresciuto nel tempo mantenendo una forte identità legata alla ricerca musicale e alla volontà di proporre un’alternativa nel panorama degli eventi del territorio. Fin dalle prime edizioni, l’obiettivo è stato quello di portare in Ossola artisti emergenti e progetti originali, costruendo un’esperienza capace di distinguersi dalle proposte più convenzionali.

L’edizione 2025 ha registrato circa 1.300 presenze, con pubblico arrivato da diverse regioni del Nord Italia e anche dall’estero, confermando il trend di crescita della manifestazione e il suo impatto sul territorio, sia in termini culturali che turistici.

"Raggiungere la quinta edizione rappresenta per noi un traguardo importante" spiegano gli organizzatori. "Il festival è cresciuto grazie al lavoro di tanti volontari, alla fiducia dei partner e all’affetto del pubblico. Continuiamo a credere che la musica possa essere uno strumento per valorizzare il territorio, creare occasioni di incontro e offrire nuove opportunità culturali all’Ossola."

Anche l’edizione 2026 conferma una line-up che unisce nomi affermati della scena elettronica internazionale e nuovi protagonisti in forte ascesa.

Tra i principali ospiti figura Damianito, dj e producer italiano tra i più riconosciuti a livello internazionale, campione mondiale Red Bull 3Style 2018, con collaborazioni che includono Snoop Dogg, Wu-Tang Clan e Skrillex e una lunga esperienza come dj ufficiale di Salmo nei principali tour.

Presente anche Dj Priya, artista britannica di origini indiane in rapida crescita sulla scena elettronica mondiale, che nel 2025 si è esibita in contesti come Glastonbury, Boomtown e nel tour indiano di Boiler Room, distinguendosi per energia e originalità dei set.

Completa il trio di punta Kharfi, producer italiano classe 1997 già presente in festival come Nameless Music Festival e MTV Digital Days e attivo su palchi internazionali accanto a nomi come Skrillex e Malaa, con uno stile che fonde elettronica ed eurodance.

La line-up sarà completata da Yub, Eve Roots, Sonny Denja, Thomas Cantadore, Toncelli, Rianmann (UK), AleMaro e Guacho, insieme ai collettivi Oxygen e Back To The Roots.

L’interesse del pubblico conferma la crescita costante del festival: i primi 100 biglietti sono andati esauriti in sole tre ore, mentre la seconda release promozionale si è chiusa nel giro di 24 ore. Le prevendite restano attive sui canali ufficiali. Tra gli obiettivi dell’edizione 2026 c’è anche il rafforzamento della dimensione diurna del festival. Fin dal pomeriggio, l’area ospiterà attività, stand e momenti di intrattenimento.

Domobianca365 si conferma elemento centrale del progetto, non solo come location ma come partner strategico. La cornice naturale della montagna contribuisce in modo decisivo all’identità del festival, che unisce musica elettronica, ambiente alpino e valorizzazione del territorio.

Anche quest’anno il festival rinnova il proprio impegno sul fronte della sostenibilità, promuovendo il car sharing per ridurre l’impatto degli spostamenti, l’utilizzo di bicchieri riutilizzabili e l’area tenda gratuita per il pubblico.

Tra le novità dell’edizione 2026, la presenza del Comitato di Domodossola della Croce Rossa Italiana con uno spazio dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione, e la collaborazione con Avis Ossolana, impegnata nella diffusione di materiale informativo.

"Siamo inoltre orgogliosi di poter annoverare tra i partner dell’edizione 2026 Terme di Crodo S.r.l., realtà imprenditoriale tra le più rappresentative dell’Ossola, capace di coniugare una lunga tradizione locale con una presenza consolidata sui mercati nazionali e internazionali, insieme a McDonald’s Domodossola, che contribuisce concretamente alla realizzazione dell’evento." concludono i ragazzi di Karma - "Un ringraziamento va a tutti gli sponsor e alle realtà del territorio che, con il loro supporto, rendono possibile la crescita e la realizzazione del festival." I biglietti sono disponibili al sito.