Vogogna celebra la Notte Romantica: arte, teatro e ricordi nel cuore del borgo

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con Visita Ossola e Lago Maggiore di Daniela Dei Giudici, ha deciso di aderire all'evento annuale che unisce diversi Comuni italiani, promosso dall'Associazione Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, che sostiene il turismo nei borghi storici italiani.

Il suggestivo borgo di Vogogna si prepara ad accogliere la “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia 2026”, un evento diffuso dedicato all’amore, ai ricordi e alla bellezza della memoria condivisa.

Sabato 20 giugno, a partire dalle ore 18.00, le vie del centro storico si trasformeranno in un percorso emozionale fatto di arte, fotografia, musica, teatro, creatività e sapori del territorio.

Con il tema “L’Amore per i Ricordi”, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale del borgo attraverso un’esperienza immersiva e partecipata, capace di coinvolgere residenti, famiglie e visitatori in un’atmosfera romantica e suggestiva.

L’evento si svilupperà tra le vie del borgo, Palazzo Pretorio, Villa Biraghi e l’area del Castello, accompagnando il pubblico in un itinerario ricco di emozioni, incontri e installazioni artistiche.

Tra gli appuntamenti principali della serata:

• “Radici e Orizzonti” – mostra fotografica diffusa

A cura della fotografa Carol Lerede

Un percorso fotografico tra dettagli quotidiani, luci, riflessi e paesaggi interiori. La mostra rappresenta un invito a rallentare e a ritrovare uno sguardo più consapevole verso ciò che ci circonda, trasformando il viaggio in esperienza emotiva e percettiva.

• “Istanti nel tempo” – spettacolo teatrale al Castello (ore 21.00)

Ingresso gratuito

A cura del Laboratorio Teatrale Spazio degli Artisti di Cannero. Una narrazione teatrale corale ispirata alla Vogogna medievale del Trecento, tra le mura del Castello e le antiche vie dell’Ossola.

• Ritratti romantici e porta-foto artistici

A cura di Antonella Ramundo

I partecipanti potranno realizzare un ricordo personalizzato della serata attraverso piccoli porta-foto artistici con ritratto monolinea su sfondi creati con carte e materiali d’epoca.

• Laboratorio creativo “La stella del ricordo”

A cura di Daniela Dei Giudici

Un laboratorio gratuito dedicato al riciclo creativo e alla memoria personale, dove grandi e piccoli potranno creare stelle decorative contenenti pensieri, dediche o ricordi da custodire.

Attività gratuita.

• Laboratorio con antico tornio a pertica

A cura di Stefano Barone

Dimostrazione pratica di lavorazioni tradizionali con esposizione di strumenti e materiali legati agli antichi mestieri del territorio.

Attività gratuita.

Nell’area di Palazzo Pretorio, dalle ore 18.00, sarà inoltre possibile vivere momenti di convivialità grazie alle degustazioni di prodotti locali con la partecipazione dell’Azienda Vitivinicola Edoardo Patrone, in collaborazione con DEA e Pasticceria Tisti.

Per prenotazioni:

https://www.edoardopatrone.com/notte-romantica-nei-borghi-piu-belli-ditalia-vogogna/

Presso Villa Biraghi verrà infine allestita una postazione fotografica romantica dove la fotografa Carol Lerede realizzerà fotografie ricordo della serata in un contesto scenografico dedicato alle emozioni e alla memoria.

Una serata speciale in cui il borgo diventerà teatro di incontri, emozioni e ricordi da vivere e custodire.

Per informazioni: evento Facebook sulla pagina del Comune di Vogogna – tel. 334 2196317.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.