Assente durante il controllo dei carabinieri: denunciato sorvegliato speciale

Nel corso dei normali controlli ai soggetti gravati da misure di prevenzione, un individuo sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S. è risultato assente dalla propria abitazione all'atto del controllo, in totale assenza delle necessarie autorizzazioni.
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Cronaca | 22 giugno 2026, 14:05
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