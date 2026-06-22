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Cronaca | 22 giugno 2026, 14:05

Assente durante il controllo dei carabinieri: denunciato sorvegliato speciale

L’uomo, sottoposto alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, non si trovava nella propria abitazione al momento della verifica e non disponeva delle necessarie autorizzazioni per allontanarsi

Assente durante il controllo dei carabinieri: denunciato sorvegliato speciale

Nel corso dei normali controlli ai soggetti gravati da misure di prevenzione, un individuo sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S. è risultato assente dalla propria abitazione all'atto del controllo, in totale assenza delle necessarie autorizzazioni.  

comunicato stampa carabinieri

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