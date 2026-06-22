Due coltelli a serramanico in auto: denunciato durante un controllo sulla Statale del Sempione

I militari della Compagnia di Domodossola hanno proceduto al deferimento in stato di libertà un uomo, lungo la SS33 del Sempione, nel corso di un normale controllo è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza complessiva di 20 e 15 cm, per i quali il porto è proibito.
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