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Cronaca | 22 giugno 2026, 13:44

Due coltelli a serramanico in auto: denunciato durante un controllo sulla Statale del Sempione

I carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno fermato un uomo sulla SS33, trovandolo in possesso di due lame da 15 e 20 centimetri

Due coltelli a serramanico in auto: denunciato durante un controllo sulla Statale del Sempione

I militari della Compagnia di Domodossola hanno proceduto al deferimento in stato di libertà  un uomo, lungo la SS33 del Sempione, nel corso di un normale controllo è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza complessiva di 20 e 15 cm, per i quali il porto è proibito.

comunicato stampa carabinieri

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