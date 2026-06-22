Stop ai treni tra Iselle e Domodossola: in arrivo autobus sostitutivi

Si prospetta un’estate difficile per chi viaggia in treno, non solo sulla linea Domodossola-Milano ma anche tra Italia e Svizzera. Il traffico ferroviario della linea Briga-Domodossola sarà infatti completamente sospeso nella tratta italiana tra Iselle di Trasquera e Domodossola, tra il 26 giugno e il 27 luglio. La chiusura è dovuta a lavori di ampia portata realizzati da Rfi.

Durante la chiusura della linea, i treni RegioExpress della Bls tra Briga e Domodossola circolano solo tra Briga e Iselle. Poiché anche i treni a lunga percorrenza delle Ffs tra Briga e Domodossola sono soppressi, circolano treni RegioExpress supplementari tra Briga e Iselle. Da Iselle, il collegamento verso Domodossola è garantito da autobus sostitutivi. Gli autobus regionali effettuano fermate a Varzo e Preglia; gli autobus diretti viaggiano senza fermate tra Iselle e Domodossola.

Durante il periodo dei lavori non è possibile il trasporto di biciclette. Inoltre, gli autobus sostitutivi e le operazioni di salita e discesa dal treno a Iselle non sono accessibili alle persone con mobilità ridotta.

Il servizio di trasporto auto della Bls al Sempione non è interessato dai lavori di costruzione. I treni per il trasporto auto circolano con frequenza oraria da venerdì a mezzogiorno a domenica sera e con frequenza di un'ora e mezza nei giorni feriali. I dettagli e gli aggiornamenti sono sempre disponibili sui siti di Bls o Ffs.