Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno attivi gli autovelox dal 3 al 9 agosto

La Polizia cantonale e le polizie comunali ricordano che l'eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Per questo motivo rinnovano l'invito a tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, contribuendo così a tutelare la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e con l'obiettivo di ridurre il rischio di incidenti, durante la settimana 32, da lunedì 3 agosto a domenica 9 agosto 2026, saranno effettuati controlli della velocità con postazioni mobili e semi-stazionarie nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Nel distretto di Blenio i controlli interesseranno Comprovasco.

Nel distretto di Bellinzona saranno effettuati a Bellinzona, Cadenazzo, Giubiasco, Castione e Arbedo.

Nel distretto di Locarno le verifiche sono previste a Locarno, Ascona, Golino e Losone.

Nel distretto di Lugano i controlli saranno eseguiti a Rovio, Ponte Cremenaga, Massagno, Magliaso, Caslano, Savosa, Bioggio, Agno, Bedano, Bironico, Camignolo, Origlio e Vezia.

Nel distretto di Mendrisio interesseranno Stabio, Novazzano e Balerna.

Controlli della velocità semi-stazionari

I controlli con postazioni semi-stazionarie saranno invece effettuati ad Ambrì, Pojana e Melide.

Dall'elenco sono esclusi i controlli effettuati con vetture civetta e quelli eseguiti mediante pistola laser, strumenti impiegati esclusivamente per contrastare le infrazioni più gravi previste dalla Legge federale sulla circolazione stradale. Restano inoltre esclusi i controlli sulla rete autostradale, in conformità al parere negativo espresso dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).

La Polizia cantonale mantiene comunque la facoltà di effettuare, in casi straordinari, controlli della velocità non annunciati, finalizzati a reprimere le violazioni più gravi e a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Si precisa infine che i controlli preventivamente comunicati potrebbero essere modificati o annullati per esigenze operative o a causa di problemi tecnici.