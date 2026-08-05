Lavori nelle gallerie, chiusure notturne sulla A26

Nuove modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Autostrade per l’Italia comunica infatti che, a causa di interventi di manutenzione nelle gallerie, sono previste chiusure in orario notturno in diversi tratti.

In particolare, è in programma la chiusura del tratto compreso tra Baveno e Arona, dal km 189.9 al km 165.5 in direzione Genova, dalle 22.00 del 5 agosto alle 6.00 del 6 agosto. Sarà obbligatoria l’uscita a Baveno con possibile rientro alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS 33.

Sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, dal km 165.5 al km 194.3 in direzione Gravellona, dalle 22.00 del 6 agosto alle 6.00 del 7 agosto. Obbligatoria l’uscita ad Arona, con possibile rientro allo svincolo di Verbania/Gravellona dopo aver percorso la SS 33.