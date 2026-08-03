Autovelox, ecco dove saranno i controlli della velocità dal 3 al 9 agosto

La Polizia di Stato ha pubblicato il calendario dei controlli della velocità previsti per la settimana lungo le principali arterie stradali e autostradali. Le postazioni di rilevamento saranno operative nei diversi giorni con l'obiettivo di favorire il rispetto dei limiti di velocità, prevenire comportamenti pericolosi e contribuire a una maggiore sicurezza della circolazione.

L'iniziativa punta a sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza di una guida responsabile, ricordando che il rispetto dei limiti e l'adeguamento della velocità alle condizioni della strada, del traffico e del meteo rappresentano elementi fondamentali per ridurre il rischio di incidenti e proteggere tutti gli utenti della strada.

Di seguito il calendario delle tratte interessate dai controlli programmati nel corso della settimana.

03/08/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS456 del Turchino (AT), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

04/08/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali: SS10 Padana Inferiore (AT), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 Anzola d'Ossola (VB).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

05/08/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS231 di Santa Vittoria (AT), SS28 del Colle di Nava (CN), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

06/08/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali: SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS706 Tangenziale di Asti (AT), SS758 Masserano-Mongrando (BI).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP299 di Alagna (VC), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

07/08/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali: SS10 Padana Inferiore (AT), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS54 del Lago di Mergozzo (VB), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

08/08/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS231 di Santa Vittoria (AT), SS28 del Colle di Nava (CN), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

09/08/2026

Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS30 Val Bormida (AL), SS458 Asti-Chivasso (AT), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS Masera (VB).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).