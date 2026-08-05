Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco delle modifiche alla viabilità per questa settimana.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Tra Baveno e Arona in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 5 agosto. Uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro ad Arona.
Tra Arona e Gravellona Toce in direzione Ornvasso, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 6 agosto. Uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro a Gravellona Toce.
Tra Borgomanero e Romagnano Sesia in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 7 agosto. Uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro a Romagnano Sesia.
Cantieri di corsia unica permanente:
Sul nodo di allacciamento A26/D36 provenendo da Genova in direzione Santhià, alla pkm 103+400 in modalità permanente.
Sul nodo di allacciamento A26/D08 provenendo da Milano in direzione Genova, alla pkm 23+200 in modalità permanente.