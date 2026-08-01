Fine settimana da bollino nero sulle autostrade: attesi oltre 26 milioni di spostamenti

Secondo grande fine settimana di partenze: per questo fine settimana, fino a domenica 2 agosto, Anas prevede bollino nero su strade e autostrade su tutto il territorio nazionale, con oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell’aumento dei flussi veicolari la società ha potenziato l’impegno del personale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

“Le giornate da bollino nero – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana sulle nostre strade e autostrade. Rivolgiamo un invito a tutti i viaggiatori a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico, lo stato del veicolo e le previsioni meteo prima della partenza.

La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta: rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e fare soste regolari durante i viaggi più lunghi sono comportamenti essenziali per ridurre il rischio di incidenti. Come operatori della viabilità e della gestione infrastrutturale, 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale – prosegue Gemme -, siamo impegnati a garantire il miglior livello possibile di assistenza e gestione del traffico. Con la collaborazione di tutti, in particolare delle forze dell’ordine e degli enti locali preposti, sarà possibile affrontare anche le giornate di maggiore intensità in modo più sicuro e ordinato. Auguriamo a tutti una buona partenza e un’estate all'insegna della prudenza e della serenità”.