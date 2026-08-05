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Viabilità e trasporti | 05 agosto 2026, 16:00

Iselle, profonda buca sulla strada dei treni navetta: disagi e rischi per gli automobilisti

La segnalazione arriva da cittadini e turisti diretti in Svizzera. Il comune di Trasquera spiega che la strada è di competenza di Rfi, cui spetterà l'intervento di ripristino

Una grossa buca è recentemente comparsa a Iselle, sulla strada che porta ai treni navetta. A segnalarlo diversi cittadini e frontalieri, che quotidianamente utilizzano il treno per varcare il confine svizzero e che, secondo quanto riportato, rischiano di arrecare danni alle proprie auto a causa della profondità della buca.

Una situazione che si protrae nel tempo e alla quale il comune di Trasquera non può fornire una soluzione immediata: la strada in questione, infatti, è di competenza delle ferrovie dello Stato. Sarà Rfi, dunque, a dover intervenire per sistemare il tratto ammalorato.

l.b.

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