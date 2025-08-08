Musica, sport e sapori alla Festa dell’Unità di Villadossola nella seconda giornata

Secondo giorno di eventi, venerdì 8 agosto alla Lucciola di Villadossola per la Festa dell’Unità. Il programma prevede anche per oggi tanti appuntamenti in musica: si inizia alle 21.00 all’arena spettacoli con la band Crownlake, che porta in scena musica metal. Alle 22.00, invece, spazio a Juda’s Kiss, band verbanese “sha-punk”. Alle 23.30 ci si sposta all’area pianobar con Core Mato, gruppo alternative dance e indie rock. In balera, dalle 21.30 si balla con l’orchestra I Vicini di Casa. Dalle 20.00, come di consueto, la baby dance davanti al banco della sottoscrizione a premi.

Per quanto riguarda l’area ristoro, questa sera menu tipico piemontese, con ravioli del plin, gnocchi castelmagno e pere, punta di vitello alla fornaia e tagliata di manzo. Disponibile come di consueto anche grigliata e cucina.

Nella giornata dell’8 agosto prende il via anche il torneo di beach volley misto 3x3, organizzato dal 2mila8 volley di Domodossola, che proseguirà poi anche il 9 agosto. Per informazioni e iscrizioni contattare i numeri 340 5773403 (Davide) o 331 1161834 (Marco).