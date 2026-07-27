Treni, riapre la linea del Sempione ma restano modifiche e disagi: nuovi orari fino al 5 agosto

È ripresa nella mattinata di oggi, lunedì 27 luglio, la circolazione ferroviaria sulla linea Domodossola-Milano, dopo quasi due mesi di interruzione totale tra Arona e Domodossola per consentire gli importanti lavori di potenziamento e adeguamento infrastrutturale lungo la storica linea del Sempione. Sono tornati a viaggiare anche i collegamenti internazionali provenienti dalla Svizzera.

La riapertura, però, non coincide con il ritorno alla normalità. Da oggi e fino a mercoledì 5 agosto Rete Ferroviaria Italiana ha infatti programmato nuovi interventi di manutenzione tra Arona e Domodossola, che comporteranno modifiche agli orari di numerosi treni regionali di Trenitalia e Trenord, oltre ad alcune sostituzioni con autobus.

Regionali in anticipo verso Milano

Per quanto riguarda Trenitalia, i treni regionali da Domodossola a Milano Porta Garibaldi partiranno con 7 minuti di anticipo nel tratto compreso tra Domodossola e Meina.

Le corse R 10235 e R 10239 saranno invece cancellate tra Domodossola e Premosello, dove verranno sostituite da autobus. Da Premosello a Dormelletto il servizio ferroviario riprenderà con partenza anticipata di sette minuti rispetto all'orario abituale.

Ritardi in direzione Domodossola

In senso opposto, i regionali da Milano Porta Garibaldi a Domodossola, insieme al treno R 10210 da Arona a Domodossola, arriveranno con un ritardo programmato di 9 minuti.

Anche i treni R 10228 e R 10232 saranno sostituiti con autobus tra Premosello e Domodossola, con arrivo posticipato di nove minuti a Premosello.

Le modifiche per i treni Trenord

Variazioni anche per i collegamenti di Trenord.

Il regionale R 10200 da Arona a Domodossola arriverà con circa 9 minuti di ritardo, mentre i RegioExpress da Domodossola a Milano Centrale partiranno con 7 minuti di anticipo nel tratto compreso tra Domodossola e Stresa.

I treni in direzione opposta, da Milano Centrale a Domodossola, arriveranno invece con un ritardo programmato di 9 minuti.

Autobus sostitutivi e limitazioni

I bus sostitutivi effettueranno fermata presso l'autostazione di Domodossola, Vogogna Ossola (bivio FS) e Premosello (bivio FS).

Trenitalia ricorda che gli orari degli autobus potranno subire variazioni in funzione del traffico stradale e che non sarà consentito il trasporto delle biciclette a bordo dei mezzi sostitutivi. Tutti i sistemi di vendita sono già stati aggiornati con i nuovi orari.

Trenitalia ricorda che gli orari degli autobus potranno subire variazioni in funzione del traffico stradale e che non sarà consentito il trasporto delle biciclette a bordo dei mezzi sostitutivi. Tutti i sistemi di vendita sono già stati aggiornati con i nuovi orari.

Una linea sempre più interessata dai cantieri

Quello del 2026 è ormai il terzo anno consecutivo in cui la linea del Sempione subisce una lunga interruzione estiva. La sospensione appena conclusa era iniziata l'8 giugno, con la chiusura del collegamento ferroviario tra Arona e Domodossola per consentire importanti lavori di potenziamento infrastrutturale.

I disagi, però, non sono terminati: una nuova interruzione totale della linea è già prevista dal 30 agosto al 13 settembre.

Nella mattinata di oggi, primo giorno di riapertura, si sono già registrati alcuni ritardi, compresi tra 10 e 15 minuti, sui regionali diretti a Milano. In particolare il treno 2417 (Domodossola 7.48 - Milano Centrale 9.35) ha accumulato ritardo a causa del prolungamento dei controlli tecnici sul convoglio proveniente dal deposito.

Resta inoltre attiva un'ulteriore limitazione della circolazione ferroviaria tra Iselle di Trasquera e Domodossola, in vigore ogni lunedì e martedì fino all'11 dicembre, nella fascia oraria 10.30-13.30, per consentire lavori di costruzione sulla linea.

Per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare il sito e l'app di Trenitalia e Trenord, dove sono riportati gli orari aggiornati e lo stato della circolazione.