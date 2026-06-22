Ancora lupi nel Vco: l'avvistamento a Mergozzo

Ancora un avvistamento di un esemplare di lupo nel Vco. L’ultima segnalazione arriva da un lettore che, nella mattinata di sabato 20 giugno, ha notato l’animale nella zona di Pratomichelaccio, nel comune di Mergozzo. A testimonianza dell’avvistamento, un video registrato grazie alla dashcam installata sulla bicicletta dell’uomo.

“Stava attraversando la strada - spiega il lettore - mi ha visto e si è fermato un attimo a guardarmi, poi ha continuato per la sua strada entrando nel boschetto a destra della strada. Vi assicuro che per i miei standard era già fin troppo vicino”.

Ennesimo episodio, dunque, registrato sul territorio provinciale e che contribuisce all’acceso dibattito che gli avvistamento scatenano tra chi sostiene che il ritorno del lupo nelle zone alpine - nonché nei centri abitati, come ampiamente documentato - costituisca un pericolo per la comunità e chi, al contrario, accoglie con favore la presenza dell’animale quale segnale positivo per l’ecosistema e l’ambiente.