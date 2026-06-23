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Viabilità e trasporti | 23 giugno 2026, 19:00

La superstrada dell'Ossola disseminata di piante FOTO

Diversi i problemi della statale 33: dai perenni restringimenti alla nutrita vegetazione. Altre strade ossolane aspettano da anni gli interventi di Anas

La vegetazione sulla statale 33

La vegetazione sulla statale 33

Non solo i restringimenti che durano da 3-4 anni, ora la superstrada dell’Ossola è anche una piccola foresta. Le foto scattate nel tratto tra Piedimulera e Villadossola sono eloquenti dello stato di abbandono in cui versa la statale 33.

Le piante cresciute in mezzo alle carreggiate sono numerose e sono lì da tempo. Una situazione che conferma come la statale 33 sia trascurata, poiché da 3-4 anni si attende il via ai lavori in alcuni tratti che sono contrassegnati dal restringimento delle carreggiate. Come quello tra lo svincolo di Villadossola e il Laghetto dei sogni. Proprio all’uscita del Laghetto, poi, da quasi un anno, c’è una pericolosa trasenna che rappresenta un vero pericolo qualora un auto o una moto ci finisse contro.

Solo poche settimane fa Ossolanews aveva pubblicato altri articoli sulla situazione ossolana: dal paravalanghe mai fatto a Formazza, alla vecchia strada delle Casse ancora chiusa; dalla galleria mai rifatta a Paglino ai problemi della statale 337 della Vigezzo.

Anas è del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che detiene il 100% del capitale sociale. A sua volta, il Gruppo Fs è controllato interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

La pericolosa transenna al Laghetto dei Sogni

La pericolosa transenna al Laghetto dei Sogni

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