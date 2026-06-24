Cosasca celebra la festa della Madonna delle Grucce

Festa della Madonna delle Grucce a Cosasca Monte domenica 28 giugno. Alle 11.00 sarà celebrata la messa all’oratorio della Madonna delle Grucce. Alle 12.30 pranzo e alle 15.00 saranno celebrati i vespri; a seguire l’incanto delle offerte.

L’oratorio fu costruito su una cappella preesistente nel 1913. È dedicato alla Madonna del Rosario ed è detto anche delle Grucce per via delle numerose grucce lasciate dai fedeli a ricordo e riconoscenza per la guarigione. Secondo la tradizione, divenne meta di pellegrinaggio a seguito di un evento miracoloso: un bimbo costretto a camminare con le stampelle per una grave menomazione un giorno dopo una preghiera alla vergine riacquistò l’uso degli arti.