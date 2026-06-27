Escursionisti tedeschi bloccati nella notte in Val Formazza: il Soccorso Alpino recupera una comitiva di 27 persone

Intervento nella notte in Val Formazza per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, impegnati nel recupero di una comitiva di escursionisti tedeschi rimasta bloccata nella zona del Passo di Nefelgiù, a 2.583 metri di quota.

L'allarme è scattato intorno alle 22.30, quando il gestore del rifugio Margaroli ha segnalato il mancato arrivo del gruppo, atteso nel pomeriggio e del quale non si avevano più notizie. Sul posto sono state immediatamente inviate le squadre del Soccorso Alpino, che hanno iniziato la risalita a piedi dalla Piana di Morasco.

Contemporaneamente si sono attivati anche i guardiani della diga del Vannino, partiti a piedi dal versante opposto del colle per andare incontro agli escursionisti.

Una volta raggiunta la comitiva, i soccorritori hanno trovato 23 minorenni e quattro accompagnatori che stavano procedendo con estrema lentezza verso il Vannino e il rifugio Margaroli. Il gruppo era stato sorpreso dal sopraggiungere del buio ed era stato rallentato sia dalla stanchezza sia dall'attraversamento di alcuni nevai ancora presenti lungo il percorso.

Fortunatamente tutti gli escursionisti erano in buone condizioni di salute e non si sono registrati feriti. Con il supporto dei soccorritori e del personale presente, il gruppo ha quindi proseguito a piedi fino al rifugio Margaroli, raggiunto intorno all'una di notte, dove ha potuto trascorrere la notte in sicurezza.

Alle operazioni hanno preso parte anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.