Ha un malore mentre cucina e l'appartamento viene invaso dal fumo, donna soccorsa e condominio evacuato

Attimi di apprensione nella serata di venerdì 26 giugno in via Castellazzo, a Domodossola, dove un principio d'incendio ha provocato il rapido propagarsi del fumo all'interno di un condominio, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco e l'evacuazione precauzionale dell'intero stabile.

Secondo quanto ricostruito, all'origine dell'episodio vi sarebbe una pentola rimasta sul fornello acceso dopo che la proprietaria dell'appartamento è stata colta da un malore.

L'allarme è stato lanciato dai vicini, insospettiti dal denso fumo che aveva ormai invaso il vano scala dell'edificio. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, che ha provveduto a soccorrere la donna, affidandola alle cure del personale sanitario.

A scopo precauzionale è stato disposto anche lo sgombero temporaneo del condominio, mentre i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'appartamento e a eliminare la fonte del fumo.

Terminate le operazioni di spegnimento e di aerazione dei locali, verificata l'assenza di ulteriori pericoli, i residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.