La Polizia di Stato è anche su WhatsApp: attivo il canale ufficiale

Da oggi la Polizia di Stato è presente su WhatsApp con il proprio canale ufficiale, uno strumento pensato per diffondere in modo immediato notizie, avvisi e contenuti di pubblica utilità. Gli iscritti potranno ricevere direttamente sul proprio smartphone aggiornamenti sulle attività istituzionali, campagne di sensibilizzazione, iniziative di prevenzione e informazioni utili, attraverso una modalità semplice, veloce ed accessibile.

Per iscriversi al canale ufficiale è sufficiente accedere al seguente link: https://whatsapp.com/channel/0029VbDNE7gDjiOYwXeOJk1P e selezionare "Iscriviti". I messaggi saranno consultabili nella sezione "Canali" dell'app WhatsApp. Con questa iniziativa, la Polizia di Stato amplia gli strumenti di comunicazione digitale, consolidando una presenza sempre più capillare sulle piattaforme utilizzate quotidianamente dai cittadini. Un ulteriore passo per rendere l'informazione istituzionale più diretta, tempestiva e facilmente fruibile, rafforzando il rapporto di fiducia e di prossimità con la comunità.