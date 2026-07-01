Macugnaga, all' Associazione Walserhuus fondi regionali per digitalizzare e valorizzare la cultura Walser

Sono dieci i progetti del territorio di Novara e del Verbano Cusio Ossola, per un totale di circa 300mila euro, finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del bando da 3,1 milioni di euro dedicato agli investimenti strutturali nei musei. Una misura attesa dal sistema museale piemontese che consentirà di finanziare tutti gli 85 progetti risultati ammissibili, rilanciando gli investimenti sulla cultura e sulla valorizzazione del patrimonio.

Per il Novarese e il VCO si tratta di un investimento che coinvolge realtà museali di grande valore storico e culturale, dai principali poli espositivi ai musei diffusi, con interventi destinati a migliorare sicurezza, accessibilità, innovazione tecnologica e qualità dell’accoglienza.

Nel dettaglio saranno realizzati: Comune di Oleggio: nuovo allestimento delle sale dedicate alle armi storiche, alle bilance, ai pesi e agli strumenti di misura; Comune di Villette: adeguamento strutturale degli spazi, nuovi pannelli, QR Code e strumenti immersivi per la visita; Comune di Verbania: messa in sicurezza dell’edificio e nuovi allestimenti per valorizzare le collezioni dedicate alla pesca e alla cultura del lago. Fondazione Castello di Novara: realizzazione di nuovi contenuti multimediali in italiano e inglese, percorsi accessibili con traduzione in LIS e ISL, mappe tattili, Braille e QR Code; Associazione Amici Museo Aldo Rossini di Novara: realizzazione di postazioni multimediali per arricchire la visita; Fondazione Antonio e Carmela Calderara di Ameno: messa in sicurezza dell’immobile e potenziamento del percorso museale con audioguide multilingue; Museo del Paesaggio di Verbania: rifunzionalizzazione degli spazi destinati alla conservazione del patrimonio documentale; Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna: completamento dell’allestimento dell’archivio aperto con migliaia di oggetti della memoria industriale; Associazione Walserhuus di Macugnaga: catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario e museale della cultura Walser; Museo di Storia Quarnese di Quarna Sotto: interventi di messa in sicurezza e nuovi strumenti informativi bilingue.

"Dieci progetti finanziati tra le province di Novara e del Verbano Cusio Ossola rappresentano un risultato importante e dimostrano la volontà della Regione Piemonte di investire in modo concreto sulla valorizzazione del patrimonio culturale diffuso. Con questo bando abbiamo scelto di finanziare tutti i progetti che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto, perché crediamo che ogni realtà meritevole debba avere l’opportunità di crescere e offrire servizi sempre migliori ai cittadini e ai visitatori. Oggi i musei non sono più soltanto luoghi di conservazione, ma spazi vivi di aggregazione, formazione e partecipazione, capaci di coinvolgere famiglie, giovani e scuole. Sono luoghi in cui si ammirano collezioni e opere d’arte, ma dove si ascolta musica, si assiste a spettacoli teatrali, si partecipa a laboratori, incontri ed esperienze immersive. Sono presìdi culturali dinamici, aperti alla comunità, in cui la cultura si vive a 360 gradi. Gli interventi finanziati consentiranno di migliorare l’accessibilità, ampliare e riqualificare gli spazi, innovare gli allestimenti e rendere questi luoghi ancora più accoglienti. Il Piemonte sta vivendo una stagione straordinaria per la cultura, con musei sempre più frequentati e spesso sold out: accompagnare questa crescita con investimenti strutturali significa rafforzare una rete culturale capace di generare sviluppo, attrattività e nuove opportunità per tutto il territorio, a partire da Novara e dal VCO»" - dichiara Marina Chiarelli, assessore alla Cultura della Regione Piemonte.

La visione della Regione Piemonte è quella di una cultura che genera opportunità, crea occupazione, sostiene il turismo e migliora la qualità della vita dei cittadini. Per questo continuiamo a investire sui musei, affinché diventino sempre più protagonisti della crescita dei territori per un sistema museale moderno, inclusivo e diffuso, capace di valorizzare il patrimonio culturale locale e di rafforzare l’attrattività di Novara e del Verbano Cusio Ossola, dove ogni museo rappresenta un presidio di storia, identità e futuro.