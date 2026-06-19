SS 549 di Macugnaga, in arrivo nuovi interventi per quasi 6 milioni di euro

Nella giornata di oggi, 19 giugno, si è tenuta presso la Prefettura del Vco una riunione, presieduta dal Prefetto Matilde Pirrera, dedicata ai lavori di manutenzione sulla SS 549 di Macugnaga. Hanno partecipato i sindaci dei comuni della Valle Anzasca, il presidente della provincia, la polizia stradale e Anas. La manutenzione della strada statale di accesso alla Valle Anzasca contribuisce al più ampio progetto di sviluppare il turismo in valle, garantendo la sicurezza e la migliore fruibilità delle infrastrutture, a partire dalla statale che collega i vari comuni.

Anas ha esposto la programmazione dei lavori previsti, per i quali è stata ottenuta la copertura finanziaria e calendarizzato l’avvio dei lavori: in totale quasi 6 milioni di euro, che saranno destinati alla sostituzione delle barriere, ove necessario, al ripristino dell’area viaria franata e ad altri lavori di manutenzione straordinaria necessari alla percorrenza della strada in sicurezza per gli abitanti e i turisti. Tali lavori si aggiungono ai circa 5 milioni di opere già realizzate a partire dal 2021, e che hanno previsto interventi di messa in sicurezza come il rifacimento del manto stradale, il posizionamento delle reti paramassi e il miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale.

I sindaci hanno manifestato alcune esigenze relative ai loro territori di competenza, e hanno evidenziato il loro ruolo di “sentinelle sul territorio” capaci di segnalare in modo tempestivo alle autorità preposte ogni situazione di criticità locali, e hanno assicurato la loro massima collaborazione. In particolare, il sindaco di Macugnaga Stefano Candiani, evidenziando la valenza strategica del territorio della Valle Anzasca dal punto di vista turistico, ha richiesto ad Anas elementi di dettaglio sulle opere immediatamente cantierabili e su quelle che necessitano di ulteriori finanziamenti da inserire nella programmazione triennale, evidenziando la necessità di immediati interventi per il mantenimento e il miglioramento della sicurezza e della percorribilità delle strade di accesso a Macugnaga e in generale a tutta la Valle.

Il presidente della provincia Giandomenico Albertella ha tenuto a precisare che dalla valorizzazione del turismo in Valle Anzasca discende una valorizzazione delle contigue valli ossolane e, di conseguenza, un importante miglioramento dei servizi turistici per tutta la provincia, in uno sviluppo che coinvolga territori di montagna e di lago.

Il Prefetto ha chiesto ad Anas di condividere un cronoprogramma relativo a tutti i lavori programmati, prevedendo un aggiornamento del tavolo nel mese di settembre, quando le attività progettuali dovrebbero essere completate o in fase di completamento. L’auspicio di tutti i partecipanti è che i lavori in questione si possano svolgere nel minor tempo possibile ed arrecando il minor disagio alla popolazione residente ed ai visitatori della Valle, nella consapevolezza che il bene primario da tutelare è quello della sicurezza dei fruitori di questo splendido territorio.