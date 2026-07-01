Malore al rifugio del lago dei Sabbioni, ragazzo recuperato dal Soccorso Alpino e trasportato in ospedale

Il Soccorso Alpino della stazione di Formazza ha concluso con successo l'intervento per il recupero di un ragazzo che aveva accusato un malore nella zona del lago dei Sabbioni.

Il giovane si trovava all'interno del rifugio già dal giorno precedente e, nel corso della notte, aveva manifestato forti dolori, protrattisi anche durante la giornata. Dopo essere stato visitato da un medico presente sul posto, è stato deciso, in accordo con la centrale operativa, di procedere al trasferimento a valle prima del sopraggiungere della notte.

Le avverse condizioni meteorologiche, in particolare il forte vento, hanno impedito l'impiego dell'elicottero e anche della funivia Enel, utilizzabile dal Soccorso Alpino in situazioni di emergenza. Per questo motivo una squadra composta da quattro tecnici ha raggiunto il rifugio a piedi, provvedendo al recupero del ragazzo e al suo trasporto in barella fino a Riale.

Qui il giovane è stato affidato al personale sanitario dell'ambulanza, che lo ha accompagnato all'ospedale San Biagio di Domodossola per gli accertamenti del caso. Ad accompagnarlo erano presenti anche la mamma e il fratellino più piccolo.