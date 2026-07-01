Malore in rifugio: il Soccorso Alpino interviene per un giovane bloccato al lago dei Sabbioni

Il Soccorso Alpino della stazione di Formazza sta intervenendo nella zona del lago dei Sabbioni per il recupero di un ragazzo che ha accusato un malore. Il giovane si trova all’interno del rifugio già da ieri e, per tutta la notte, ha accusato forti dolori, che si sono protratti per tutta la giornata. Dopo essere stato visitato da un medico che si trovava sul posto, il Soccorso Alpino ha stabilito, in accordo con la centrale operativa, di trasportare il ragazzo a valle prima che cali nuovamente la notte.

A causa del forte vento, non è stato possibile per i soccorritori raggiungere il rifugio in elicottero e nemmeno tramite la funivia dell’Enel, che il Soccorso Alpino può utilizzare in caso di emergenza. Una squadra di quattro persone è dunque partita alla volta del lago dei Sabbioni a piedi, per il recupero del giovane e il trasporto a valle in barella, dove sarà affidato all’ambulanza.