Rissa alla Festa dello Sport di Vogogna: sette Daspo urbani a giovani ossolani

La polizia di Stato di Verbania ha emanato 7 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, nei confronti di giovani ossolani, tra cui due minorenni, che nella notte del 20 giugno scorso si erano presentati alla Festa dello Sport al campo sportivo di Vogogna, dove avevano creato disordini culminati, poi, in una rissa.

I fatti avevano visto l’intervento dei carabinieri della stazione di Premosello Chiovenda che, dopo aver ricostruito celermente i fatti, hanno segnalato gli accadimenti anche al fine di prevenire il ripetersi di situazioni pregiudizievoli sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Alcuni dei ragazzi raggiunti dal provvedimento emesso dal Questore del Vco Giancarlo Conte sono già colpiti da analoghe misure, tuttora in atto, scaturite da fatti di violenza occorsi nei pressi di locali pubblici sia di Domodossola che dell’Ossola, tanto che in un caso i provvedimenti cui erano stati sottoposti due di loro - in relazione ad una violenta aggressione presso un locale del centro di Domodossola - erano stati aggravati dall’obbligo di presentazione all’ufficio di polizia durante il week end, ciò proprio in ragione della gravità dei fatti stessi. I due ragazzi diciannovenni (di Domodossola e di Villadossola) entrambi avvisati oralmente dal Questore, vantano a loro carico rispettivamente già sette e tre divieti di accesso. Anche i restanti cinque giovani non sono nuovi alla misura in quanto tutti già colpiti da almeno un divieto di accesso.

A questi giovani è fatto divieto per due anni di accedere a vari locali pubblici di Vogogna nonché agli eventi organizzati presso l’area del campo sportivo del comune, né stazionare nelle immediate vicinanze. La violazione di tale divieto costituisce reato punibile con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro. Inoltre, plurime violazioni del medesimo possono contribuire in maniera determinante all’applicazione della ben più incisiva misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.