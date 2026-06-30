Semplifica Piemonte è legge: approvata la riforma per una regione più semplice e accessibile

Il Consiglio Regionale approva il disegno di legge a poco più di tre mesi dal via libera della Giunta. La Regione si dota di una cornice stabile per ridurre passaggi inutili, migliorare i procedimenti e accompagnare cittadini, imprese ed enti locali. Il percorso che porta all’approvazione della legge si è concluso in poco più di tre mesi: il disegno di legge era stato approvato dalla Giunta regionale il 16 marzo scorso.

Proprio questa mattina, a Roma, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha incontrato il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati per aggiornarla sull’esito del percorso legislativo, comunicandole l’approvazione della legge da parte dell’aula. Nella fase di redazione della legge, la Regione aveva avuto interlocuzioni importanti con il Governo, e in particolare con il ministro Casellati e con il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Entrambi avevano partecipato alla presentazione della legge lo scorso 16 marzo al Grattacielo Piemonte.

“Stamattina ho ricevuto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in un momento particolarmente importante per il percorso di semplificazione che stiamo portando avanti insieme - commenta il ministro Casellati -. Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato la legge Semplifica Piemonte, che dà attuazione al Protocollo d’Intesa che ho sottoscritto con la Regione. È un risultato di cui sono particolarmente orgogliosa. Questa legge trasforma il lavoro condiviso in strumenti concreti per semplificare le norme e ridurre la burocrazia sul territorio. Con questa iniziativa il Piemonte diventa un modello per tutte le Regioni, facendo della semplificazione una politica stabile e permanente”.

“Semplifica Piemonte non è una legge pensata per intervenire soltanto su singoli adempimenti o per produrre una semplificazione occasionale – dichiarano il presidente Cirio e l’assessore regionale alla Semplificazione Gian Luca Vignale –. Con questo provvedimento la Regione sceglie di rendere la semplificazione una politica pubblica stabile, dotata di strumenti, responsabilità e obiettivi verificabili. È un passaggio importante perché consente di agire sui procedimenti, ma anche sul modo in cui l’amministrazione si organizza, dialoga con i territori e costruisce risposte. La legge si inserisce nel percorso di semplificazione avviato anche a livello nazionale in particolare da parte dei ministri Casellati e Zangrillo che ringrazio”.

La legge introduce principi e strumenti finalizzati a rendere più lineare il rapporto tra amministrazione, cittadini e imprese: riduzione delle duplicazioni documentali, attenzione alla chiarezza delle informazioni e dei procedimenti, divieto di introdurre oneri amministrativi non necessari, valorizzazione del soccorso istruttorio e maggiore integrazione tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti. L’obiettivo è evitare che cittadini, imprese e amministrazioni locali debbano ripetere informazioni già in possesso della pubblica amministrazione, affrontare richieste non essenziali o orientarsi tra procedure poco leggibili. Quando un procedimento può essere reso più semplice senza ridurre le garanzie, l’amministrazione deve essere nelle condizioni di farlo.

Il provvedimento definisce inoltre un’architettura stabile per l’attuazione della riforma: un Piano strategico pluriennale, aggiornato attraverso un Piano attuativo annuale; sedi permanenti di confronto con enti locali, rappresentanze economiche e professionali, università e soggetti del territorio; azioni di supporto alle amministrazioni locali; strumenti digitali e informativi per rendere più accessibili servizi e procedure. “Semplifica Piemonte” si inserisce nel percorso già avviato dalla Regione per rendere più chiaro l’ordinamento, ridurre la stratificazione normativa e migliorare l’accesso ai servizi. Il nuovo quadro legislativo consente poi di compiere un salto di qualità: passare da interventi isolati a una strategia permanente, fondata su programmazione, cooperazione istituzionale e monitoraggio dei risultati.