Nel Vco si ricostituisce il Partito della Rifondazione Comunista: assemblea a Verbania

Si terrà domenica 5 luglio alle 15, alla Casa del Popolo di Trobaso, l'assemblea promossa per ricostituire il Partito della Rifondazione Comunista nel Verbano Cusio Ossola.
L'iniziativa nasce con l'obiettivo di ricostruire l'organizzazione del partito sul territorio provinciale. "Le idee e le lotte non vivono senza organizzazione. Per questo abbiamo scelto di ricostituirci in un partito", spiegano i promotori.
Nel corso dell'assemblea è previsto anche un collegamento online con il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, che interverrà nel dibattito.
La prima parte dell'incontro sarà aperta agli organi di informazione, che potranno seguire gli interventi e rivolgere domande ai promotori. I lavori proseguiranno poi a porte chiuse con la discussione interna dedicata agli aspetti organizzativi del partito.