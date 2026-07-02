Lavoro irregolare, telecamere abusive e merce contraffatta: sanzionate due attività commerciali ossolane

Lavoro irregolare, inquinamento ambientale, telecamere abusive e merce contraffatta. È il bilancio di una vasta operazione di controllo del territorio condotta ieri nell'Ossola dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Verbania, in azione congiunta con la compagnia di Domodossola e i carabinieri forestali di Crevoladossola. Nel mirino dei militari sono finite due attività commerciali della zona: un autolavaggio e un salone di barbiere.

La situazione più critica è emersa all'interno dell'autolavaggio. L'attività è stata immediatamente sospesa a causa della totale mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr), una grave carenza in materia di sicurezza sul lavoro che è costata al titolare una sanzione di 2.700 euro. Durante il controllo, i carabinieri forestali hanno inoltre rilevato gravi illeciti ambientali: il titolare deteneva e gestiva irregolarmente rifiuti speciali altamente inquinanti, come oli sintetici e vecchie batterie per auto, ed era sprovvisto delle autorizzazioni per gli scarichi. A questo si è aggiunta la scoperta, in un locale adibito a ripostiglio, di un vero e proprio deposito di merce contraffatta: decine di giacconi invernali con loghi falsificati, pronti per essere venduti, per un valore stimato di circa 3.000 euro. A completare il quadro, la presenza di telecamere di videosorveglianza installate senza alcuna autorizzazione. Il conto totale delle sanzioni per l'autolavaggio ammonta a ben 15.765 euro.

Le ispezioni si sono poi spostate in un negozio di barbiere dell'Ossola. Anche qui i militari hanno trovato telecamere non autorizzate, ma a pesare è stata soprattutto la violazione delle normative ambientali e sanitarie: il titolare non smaltiva correttamente le lamette da barba usate, classificate dalla legge come rifiuti speciali. Per lui sono scattate sanzioni per un totale di 1.387 euro.

Il comando provinciale dei carabinieri di Verbania fa sapere che la campagna di controlli a tutela dei lavoratori, dell'ambiente e dei consumatori proseguirà senza sosta, coinvolgendo le attività commerciali di tutta la provincia.