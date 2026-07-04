“Musica d’estate 2026”, sei concerti tra barocco, Vivaldi e jazz

Si aprirà domenica 5 luglio la terza edizione della rassegna “Musica d’estate 2026”, inserita nella stagione concertistica 2026 della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. Il cartellone, che si svilupperà fino a sabato 5 settembre, propone sei concerti che spaziano dal barocco al jazz, ospitati in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio ossolano.

La rassegna prenderà il via con il Concerto di S. Quirico – Ad Mariam, in programma domenica 5 luglio alle 21 nella chiesa di S. Quirico fuori le mura a Domodossola. Il concerto vedrà protagoniste il soprano Federica Napoletani e l’alto Candice Carmalt, insieme alla Corale di Calice e all’Orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, diretta da Manfred Nesti. In programma musiche di Vivaldi, Hasse, Zelenka, J. M. Haydn, Schubert e C. P. E. Bach, in un omaggio alla Vergine Maria tra Antifone mariane e Magnificat.

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 26 luglio nel Cortile dei Sodales del Sacro Monte Calvario con “Le Stagioni a lume di candela”, che proporrà le celebri Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi nell’interpretazione dell’Orchestra d’archi Ensemble Pecelli diretta da Andrea Pecelli.

Giovedì 6 agosto la rassegna si sposterà a Craveggia, nella chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristoforo, con “Mozart a Craveggia”: un progetto che ricostruisce i vespri solenni di San Giacomo come celebrati ai tempi di Mozart a Salisburgo, con le Vesperae Solemnes de Confessore K. 339 e altre musiche mozartiane, affiancate dal canto gregoriano. Protagonisti Federica Napoletani, la Corale di Calice, Il Convivio Rinascimentale, la Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario e l’Orchestra da camera della Cappella Musicale, diretti da Manfred Nesti e Pietro Mencarelli.

Mercoledì 19 agosto sarà la volta del Concerto di S. Bartolomeo nella chiesa omonima di Villadossola, con Federica Napoletani, Candice Carmalt, Il Convivio Rinascimentale e la Camerata Strumentale di S. Quirico diretta da Manfred Nesti. In programma musiche di Vivaldi, Franck, Mendelssohn Bartholdy, Fauré ed Elgar.

Due giorni dopo, venerdì 21 agosto, i Giardini del Torrione del Sacro Monte Calvario ospiteranno il concerto jazz dell’Hurricane Trio feat. Chris Collins, con Chris Collins al sax, Lorenzo Blardone al pianoforte, Roberto Mattei al basso e Massimiliano Salina alla batteria. In caso di maltempo l’evento si terrà in Sala Bozzetti.

La rassegna si chiuderà sabato 5 settembre al Santuario della Madonna delle Grazie del Sacro Monte Calvario con il Concerto Francescano del gruppo musicale Psallite Deo, dedicato a musiche medievali per voci e strumenti.