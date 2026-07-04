Tour de France, Filippo Ganna chiude secondo nella cronosquadre d'apertura

Esordio da protagonista per Filippo Ganna al Tour de France. Nella cronosquadre inaugurale di 19,6 chilometri, disputata a Barcellona con arrivo sul Montjuïc, il campione ha trascinato la Ineos Grenadiers fino al secondo posto, confermandosi tra i migliori specialisti al mondo nelle prove contro il tempo.

La squadra britannica ha dovuto fare i conti con la foratura del capitano designato Kevin Vauquelin, ma Ganna ha preso in mano la situazione, aumentando il ritmo nel finale e permettendo alla formazione di restare a lungo in testa alla classifica provvisoria.

Il successo è andato alla Visma-Lease a Bike, che ha conquistato la vittoria di tappa e la prima maglia gialla con Jonas Vingegaard. Il danese ha così inflitto già 12 secondi di distacco al grande rivale Tadej Pogačar, lanciando nel migliore dei modi la sua corsa alla conquista del Tour.