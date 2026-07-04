Tour, Ganna sfiora la maglia gialla: secondo all'esordio dietro Vingegaard

Ha accarezzato a lungo il sogno di indossare la prima maglia gialla del Tour de France 2026, ma alla fine Filippo Ganna ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Nella cronometro a squadre inaugurale di 19,6 chilometri disputata a Barcellona, il campione piemontese ha trascinato la Netcompany INEOS a una prestazione di altissimo livello, chiudendo a soli 8 secondi dalla Visma-Lease a Bike di Jonas Vingegaard.

Per gran parte della prova la squadra di Ganna è rimasta al comando, ma nel finale la formazione del danese ha fatto la differenza, conquistando la vittoria di tappa e permettendo a Vingegaard di vestire la prima maglia gialla del Tour. Terza piazza per la UAE Team Emirates-XRG di Tadej Pogačar, staccata di 12 secondi.

Per Ganna resta comunque un debutto estremamente incoraggiante: il verbanese si conferma tra i protagonisti assoluti delle prove contro il tempo e lancia un segnale importante in vista delle prossime tappe della Grande Boucle.