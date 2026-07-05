Conto alla rovescia per la nuova edizione del Giro Podistico del Lago di Mergozzo

Dopo il grande successo dell'edizione 2025, il Giro Podistico del Lago di Mergozzo è pronto a tornare. L'appuntamento è fissato per giovedì 16 luglio, con partenza alle 20.00 dalla suggestiva piazza Cavour di Mergozzo, punto di partenza e arrivo di una delle manifestazioni podistiche più apprezzate del Verbano Cusio Ossola.

Organizzata da Dimensione Sport, la gara si sviluppa su un percorso di circa 8 chilometri che abbraccia l'intero lago di Mergozzo, regalando ai partecipanti scorci unici tra lago, boschi e sentieri panoramici. Per l'edizione di quest'anno il tracciato è stato leggermente modificato. Dopo il tratto iniziale sul lungolago in direzione Fondotoce, gli atleti non attraverseranno più il campeggio Continental, come avveniva nelle precedenti edizioni, ma proseguiranno lungo la pista ciclopedonale per imboccare il nuovo sentiero realizzato accanto al campo da golf, che conduce fino alla località La Rustica. Da qui inizierà la salita verso il panoramico Sentiero Azzurro, il tratto più caratteristico e impegnativo della gara, prima dello scollinamento e del rientro nel centro storico di Mergozzo, dove è posto il traguardo.

Il percorso, completamente segnalato, non presenta particolari difficoltà tecniche ed è adatto sia agli atleti più competitivi sia agli appassionati che desiderano vivere una serata di sport immersi in uno dei paesaggi più suggestivi del Vco.

L'edizione 2025 aveva confermato il grande richiamo della manifestazione con 600 atleti al via, consacrandola come la corsa serale più partecipata della provincia. Ai nastri di partenza erano presenti podisti provenienti non solo dal Verbano Cusio Ossola, ma anche dalle province di Varese, Novara, Vercelli e dalla Brianza, oltre a numerosi turisti che soggiornavano nelle strutture ricettive della zona.

Sul piano agonistico, il successo assoluto era andato al diciottenne Christian Piana, che aveva preceduto il 17enne Leonardo Zanoli, mentre Simone Adamini aveva completato il podio maschile. A seguire si erano classificati Cristian Rabozzi e Andrea Capelli, a conferma del dominio degli atleti dello Sport Project, capaci di occupare le prime quattro posizioni della classifica. In campo femminile, nell'edizione 2025, la vittoria era stata conquistata da Stefania Termignoni, davanti a Sara Filiberti e Chiara Cerlini. A completare le prime cinque posizioni Elisa Mariani e Matilde Bellosta.

Le iscrizioni saranno aperte direttamente in piazza Cavour a partire dalle 18.30, con gli organizzatori che si attendono ancora una volta una partecipazione molto numerosa.

Il presidente di Dimensione Sport, Gian Piero Sblendorio, ringrazia anticipatamente residenti e automobilisti per la collaborazione e la comprensione in occasione delle temporanee modifiche alla viabilità, necessarie per consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

Per informazioni è possibile contattare il numero 334 8418114 oppure visitare il sito www.dimensione.net.