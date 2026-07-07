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Cronaca | 07 luglio 2026, 17:40

Incendio in Val Vigezzo, fiamme sotto controllo sulle montagne di Dissimo

Concluso lo spegnimento grazie all'intervento di vigili del fuoco e mezzi aerei. In corso le opere di bonifica per evitare che il fuoco riparta

Incendio in Val Vigezzo, fiamme sotto controllo sulle montagne di Dissimo

Sembra essere sotto controllo, al momento, l’incendio divampato nei giorni scorsi in Val Vigezzo, più precisamente sulle montagne di Dissimo, frazione di Re. Secondo quanto riferito dal sindaco Massimo Patritti, infatti, il lungo intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei mezzi aerei ha permesso di spegnere le fiamme che erano divampate in un’area impervia a circa 1700 metri di altitudine, a poca distanza dal confine con il Canton Ticino.

“Le fiamme sembrano essere domate - spiega il primo cittadino -. Ora l’elicottero sta procedendo con le opere di bonifica, che sono fondamentali per evitare che l’incendio riparta. Purtroppo, fino a quando arriverà la pioggia non potremo essere sicuri che sia definitivamente spento, ma la situazione è sotto controllo”.

l.b.

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