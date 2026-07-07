Palestre comunali per l’anno scolastico 2026/2027: aperto il bando per società e gruppi spontanei

L'Ufficio Sport del Comune di Domodossola ha aperto ufficialmente i termini per la presentazione delle domande relative all'utilizzo delle palestre comunali per la stagione e l'anno scolastico 2026-2027. L'avviso pubblico è rivolto a tutte le realtà che intendono svolgere attività motorie e discipline sportive all'interno delle strutture comunali nel corso dei prossimi mesi.

Nel dettaglio, possono presentare l'istanza di assegnazione degli spazi orari le società sportive regolarmente affiliate alle relative Federazioni di appartenenza o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti. Il bando è aperto anche ai gruppi spontanei di cittadini, ovvero a quei gruppi di appassionati non legalmente costituiti in società, ma interessati all'utilizzo delle strutture. Per tutti, la scadenza tassativa per l'invio della documentazione è fissata per venerdì 7 agosto 2026.

La richiesta dovrà essere redatta obbligatoriamente utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ente. Il Comune ha previsto tre differenti modalità di trasmissione per andare incontro alle esigenze di tutti gli utenti:

Tramite posta certificata: inviando la richiesta esclusivamente da un indirizzo PEC all'indirizzo istituzionale protocollo@pec.comune.domodosola.vb.it .

inviando la richiesta esclusivamente da un indirizzo PEC all'indirizzo istituzionale . Tramite posta elettronica ordinaria: spedendo la domanda da una email non PEC all'indirizzo dell'ufficio competente cultura@comune.domodossola.vb.it .

spedendo la domanda da una email non PEC all'indirizzo dell'ufficio competente . Di persona: mediante la classica consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Domodossola.

Il modulo di domanda e tutti i dettagli relativi al servizio sono già reperibili sul sito web del Comune di Domodossola, nella sezione dedicata alle novità, raggiungibile al link diretto: https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fcomune.domodossola.vb.it%2Fnovita%2Fpresentazione-domanda-utilizzo-palestre-comunali-per-attivita-sportiva-da-svolgersi-nel-corso-dellanno-scolastico-2026-2027%2F&e=ef878189&h=4477b05b&f=n&p=y&m=4gvWwj5PlGzGqPW

Le informazioni e la modulistica cartacea possono essere richieste anche direttamente presso gli sportelli dell'Ufficio Sport. Per eventuali dubbi o chiarimenti in merito all'avviso, i richiedenti possono contattare la segreteria telefonica al numero 0324/492312 o scrivere alla mail cultura@comune.domodossola.vb.it.