Malesco, tornano i “Gamelui in festa”

La Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco organizza, anche quest’anno, l’immancabile appuntamento con i “Gamelui in festa”, in scena dal 10 al 12 luglio in Pineta Loana a Malesco. Si inizia venerdì 10 luglio alle 17.00 con l’apertura della festa; a seguire il “Fasullèzzparty” con fagiolata e grigliata. Dalle 21.00 spazio alla musica dal vivo con la band blues Low Town e, dalle 23.00, dj Andy.

Sabato 11 luglio apertura festa alle 10.00; alle 12.00 pranzo con grigliata, polenta e molto altro. Dalle 13.00 alle 18.00 l’autoraduno “Skydomain” in piazza XV Martiri. Dalle 18.00 aperitivo musicale con Kara Mino e, a seguire, la cena con grigliata, fritture, pizza e focaccia. Alle 21.00 la musica della band Gli Organi Geniali. Dalle 23.30 afterparty con Kara Mino. Ultimo giorno di festa domenica 12 luglio con l’apertura festa alle 10.00 e, alle 12.00, pranzo con grigliata e polenta.