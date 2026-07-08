Bannio Anzino, un'ordinanza vieta il transito nelle zone interessate dall'incendio

Il comune di Bannio Anzino interviene per garantire la sicurezza di cittadini ed escursionisti in queste ore di apprensione a causa dell’incendio divampato nei boschi in località Alpe Drocaccia. Un’ordinanza emessa dal sindaco, infatti, prevede il divieto assoluto al transito e all’accesso a tutti i sentieri che conducono o attraversano la zona interessata dall’incendio. Il divieto riguarda tutti, fatti salvi i mezzi di soccorso attualmente impegnati nel contenimento delle fiamme.
L’ordinanza rimarrà in vigore fino al completo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area.