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Attualità | 08 luglio 2026, 10:10

Bannio Anzino, un'ordinanza vieta il transito nelle zone interessate dall'incendio

Il provvedimento riguarda tutti i sentieri che conducono o attraversano la zona dell'alpe Drocaccia

Bannio Anzino, un'ordinanza vieta il transito nelle zone interessate dall'incendio

Il comune di Bannio Anzino interviene per garantire la sicurezza di cittadini ed escursionisti in queste ore di apprensione a causa dell’incendio divampato nei boschi in località Alpe Drocaccia. Un’ordinanza emessa dal sindaco, infatti, prevede il divieto assoluto al transito e all’accesso a tutti i sentieri che conducono o attraversano la zona interessata dall’incendio. Il divieto riguarda tutti, fatti salvi i mezzi di soccorso attualmente impegnati nel contenimento delle fiamme.

L’ordinanza rimarrà in vigore fino al completo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area.

l.b.

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