Gravellona Toce, raccolta alimentare della Lav per aiutare famiglie in difficoltà e animali del territorio

Una giornata di solidarietà per sostenere le famiglie in difficoltà economica e garantire il benessere degli animali domestici. È questo l'obiettivo della raccolta alimentare organizzata dalla Lav Verbano Cusio Ossola, in programma sabato 11 luglio presso il punto vendita Arcaplanet di Gravellona Toce.

L'iniziativa rientra nella collaborazione tra la sede locale della Lav e il Ciss Ossola, nell'ambito del progetto "Invenduto a buon fine", che attraverso le botteghe solidali di Villadossola e Domodossola sostiene le famiglie del territorio in condizioni di fragilità.

Nel corso del 2025 il servizio ha assistito mediamente oltre 110 nuclei familiari, pari a circa 280 persone. Tra queste, una ventina di famiglie convivono con cani e gatti e si trovano in difficoltà anche nel garantire il cibo ai propri animali. La distribuzione di alimenti dedicati, coordinata con il servizio sociale professionale, rappresenta un aiuto concreto per consentire alle persone di continuare a prendersi cura dei propri compagni di vita.

La richiesta di sostegno è però in costante crescita. Per questo motivo la Lav punta ad aumentare sia la quantità sia la qualità degli alimenti disponibili per la distribuzione.

Durante la giornata di sabato i cittadini potranno contribuire acquistando e donando cibo secco e umido per cani e gatti adulti direttamente all'interno del negozio.

Pur mantenendo come priorità il supporto alle famiglie seguite dal Ciss Ossola, le donazioni saranno destinate anche alle numerose colonie feline presenti sul territorio, in base alle necessità monitorate quotidianamente dai volontari.

Ogni scatoletta o confezione di crocchette raccolta andrà a rifornire gli scaffali delle botteghe solidali oppure sarà utilizzata per l'alimentazione dei gatti di colonia, trasformandosi in un aiuto immediato e concreto per gli animali e per chi se ne prende cura.

L'appuntamento è quindi per sabato 11 luglio all'Arcaplanet di Gravellona Toce, dove i volontari della Lav saranno presenti per tutta la giornata per raccogliere le donazioni e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della solidarietà verso gli animali e le famiglie più fragili.